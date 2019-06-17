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7 مرشحين لرئاسة "مجلس الدولة".. تعرف على أسمائهم

الإثنين، 17 يونيو 2019 08:44 م
7 مرشحين لرئاسة "مجلس الدولة".. تعرف على أسمائهم مجلس الدوله- ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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تنتهى ولاية المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، في سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة ولايته القانونية.

وكشف مصدر رفيع المستوى، عن الأعضاء السبعة المرشحين خلفًا للمستشار أحمد أبو العزم، وخاصة أنه من المقرر أن يتم إرسال الأسماء إلى رئاسة الجمهورية خلال الأيام المقبلة، وفقًا للمادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يتم تعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

والمستشارون المرشحون هم

:

المستشار يسرى الشيخ الرئيس الحالى لمحكمة القضاء الإدارى.

المستشار حسن كمال شلال الرئيس الحالى لقسم التشريع.

المستشار يحيى خضرى نوبى الرئيس الحالى للمحاكم الإدارية والتأديبية.

المستشار محمد حسام الدين رئيس الدائرة الثانية للإدارية العليا.

المستشار أسامة محمود عبدالعزيز محرم.

المستشار أنور أحمد إبراهيم.

المستشار أحمد عبدالتواب.


مجلس الدولة

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المرشحين لرئاسة مجلس الدولة

القضاء

المستشار أحمد أبو العزم

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