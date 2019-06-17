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7 عجائب فى امتحانات الثانوية العامة بالشرقية.. طالب أدبى يحل الأحياء الأبرز

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:23 م
7 عجائب فى امتحانات الثانوية العامة بالشرقية.. طالب أدبى يحل الأحياء الأبرز طلاب ثانوية عامة" أرشيفية"
الشرقية - إيمان مهنى

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أكدت غرفة عمليات مراقبة امتحانات الثانوية العامة بالشرقية، برئاسة المحافظ الدكتور ممدوح غراب، اليوم على أن حصيلة مخالفات الطلاب خلال امتحانات اليوم هى تبادل كراسات امتحانات بين طالبان فى لجنة منيا القمح، وتسلم طالب علمى كراسة الفلسفة والمنطق بدل الأحياء، وتم تسليمها لطالب الأدبى بلجنة المجاورة بذات المدرسة بدلا من الأول عن طريق الخطأ، إلا أن الطالب الأدبى الأخير، كان من المفترض أن يتسلم كراسة الفلسفة إلا أنه تسلم الأحياء، والأغرب أنه استطاع حل ثلاثة أسئلة من كراسة الأحياء وتحرر محضر بالواقعة.

 

كما تحرر محاضر لثلاثة طلاب فى بلبيس والقرين وأبو كبير بتمزيق كراسات الإجابة، ومحضر خامس بالقرين لطالب قام بتصوير مادة الأحياء عبر المحمول.

 

كما تعرضت خمس حالات لأزمات مرضية، حيث فأصيبت الطالبة "س ع ج" طالبة بمدرسة السيدة خديجة بحالة نفسية، وإصابة " م ال م" طالب بمدرسة الثانوية العسكرية فاقوس بصدمة عصبية، و" إ م م " طالب بالمدرسة الثانوية بمنيا القمح بتشنجات، وإصابة " ش ا ع" طالبة بمدرسة النحال الابتدائية بالزقازيق بانخفاض نسبة السكر، وإصابة "أ ح م" طالبة بالمدرسة الثانوية بنات فاقوس بحالة إغماء.

 


امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة 2019

امتحان الاحياءن امتحان الفلسفة

محافظة الشرقية

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