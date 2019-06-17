51 ألف انتهاك ارتكبته ميليشيا الحوثى بحق أطفال محافظة الجوف فى اليمن

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رصد مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف اليمنية، 51 ألفا و481 حالة انتهاك ارتكبتها وتسببت فيها ميليشيا الحوثى بحق أطفال المحافظة خلال الفترة من 2015 إلى مايو 2019.

وقال مدير المكتب عبد الهادى العصار - فى مؤتمر صحفى أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، اليوم الاثنين - إن الميليشيا ارتكبت 39 حالة قتل، و65 حالة إصابة بينها 32 حالة يعانون من إعاقات وتشوهات، فيما احتجزت 12 شخصا دون السن القانونية، و165 حالة تجنيد للأطفال.

وأضاف أن ميليشيا الحوثى تسببت فى إصابة 6 آلاف و200 حالة بصدمة وآثار نفسية، وحرمان نحو 25 ألف طالب من التعليم، ونزوح أكثر من 20 ألف طفل من مديريات المحافظة، إضافة إلى آلاف الأطفال النازحين من خارج المحافظة.

وتابع العصار أن الميليشيا تتعمد استهداف الأطفال والمدنيين من كبار السن بمحافظة الجوف دون الاكتراث لقواعد القانون الدولى الإنسانى، داعيا المجتمع الدولى والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان إلى الخروج من مربع الصمت والتدخل الفاعل والعاجل لإنقاذ الطفولة ووقف انتهاكات الميليشيا.