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26 كلية معتمدة لأداء اختبارات قدرات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:00 ص
26 كلية معتمدة لأداء اختبارات قدرات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
وائل ربيعى

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قائمة بالكليات والأماكن المعتمدة لأداء اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية، على مستوى الجمهورية، ينشرها "اليوم السابع"؛ تسهيلا على طلاب الثانوية العامة الراغبين فى أداء هذه الاختبارات المؤهلة للالتحاق بكليات التربية الرياضية إلى جانب الحصول على المجموع المؤهل لها بشهادة الثانوية العامة.

المحافظات أماكن أداء الاختبارات

1- القاهرة – الجيزة (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم

2- القاهرة – الجيزة (بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة

3- القليوبية (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين ببنها

4- الإسكندرية – البحيرة عدا مناطق: كوم حمادة – وادى النطرون – مديرية التحرير(بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بأبى قير

5- الإسكندرية - مطروح – البحيرة عدا مناطق" كوم حمادة– وادى النطرون – مديرية التحرير"(بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج

6- مطروح (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بمطروح

7- المنيا (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بالمنيا

8- أسيوط (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسيوط

9- الوادى الجديد(بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد

10- قنا - البحر الأحمر – الأقصر(بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بقنا

11- سوهاج (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بسوهاج

12- أسوان (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسوان

13- الغربية(بنين - بنات) كلية التربية الرياضية طنطا

14- مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق : كوم حماده – وادى النطرون – مديرية التحرير- اشمون – منوف - الشهداء(بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بمدينة السادات

15- المنوفية ماعدا مدينة السادات(بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بشبين الكوم

16- الشرقية(بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بالزقازيق(بنين - بنات)

17- القليوبية(بنات) كلية التربية الرياضية بالزقازيق (بنات)

18- دمياط (بنين) كلية التربية الرياضية بنين بدمياط

19- بورسعيد (بنين– بنات) كلية التربية الرياضية ببورسعيد

20- الإسماعيلية – السويس(بنين– بنات) كلية التربية الرياضية بالإسماعيلية

21- كفر الشيخ(بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ

22- بنى سويف ( بنين وبنات ) كلية التربية الرياضية ببنى سويف

23- الفيوم (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بالفيوم

24- الدقهلية (بنين وبنات) كلية التربية الرياضية بنين وبنات المنصورة

25- دميـاط (بنات) كلية التربية الرياضية بنات المنصورة

26- شمال سيناء - جنوب سيناء (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بالعريش


اختبارات القدرات

اماكن اداء اختبارات القدرات

الثانوية العامة

التعليم العالى

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