سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 11:58 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

21 عاما على رحيل الشعراوى.. حسن يوسف: طلبت تجسيد حياته "قالى أما أموت"

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:24 ص
21 عاما على رحيل الشعراوى.. حسن يوسف: طلبت تجسيد حياته "قالى أما أموت" مقام إمام الدعاة الشيخ الشعراوى
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحل اليوم الذكرى الحادية والعشرين على وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى فى 17 يونيو 1998، الذى يظل حاضرًا بكل ما قدمه للعالم الإسلامى على مدار عمره، وكان الشعراوى أحد أكبر الأئمة والدعاة، واشتهر بحلقات تفسير القرآن التى ما زالت تنال إعجاب جموع المسلمين بالعالم، ويبقى الشيخ الشعراوى علامة مضيئة فى تاريخ المفسرين.

 

الشيخ الشعراوى (2)
الشيخ الشعراوى 

 

"الشيخ الشعراوى يعيش داخلى ويحتل جزءا كبيرا من وجدانى وأقول لمن يهاجموه الآن خافوا يوما ستقابلون الشيخ ويشتكى إلى لله منكم".. هكذا تحدث الفنان حسن يوسف والذى جسد حياة الشيخ فى مسلسل "إمام الدعاة"، مضيفا أن العالم الإسلامى فقد أهم عالم إسلامى فى الوطن العربى، فقد كان أول مفسر للقرآن باللغة العامية، وسبقه كثيرون فى تفسيره باللغة العربية الفصحى، فلم يصل إلى كافة الناس، لكن الشيخ جعله يصل للدكتور فى الجامعة والفلاح فى أرضه، وكل الطبقات فهمت القرآن من تفسير الشعراوى، وكان يطبق منهج رسول الله على الأرض ليكون قدوة لكل من يسمع أحاديثه، وكان يطبق منهج الرسول بالحرف.

 

4763e7da-41ab-4cf9-af20-c9711b8d5120
الشيخ الشعراوى

 

وتابع الفنان حسن يوسف لـ"اليوم السابع": فقدنا قيمة كبيرة، ووجوده كان يضفى البركة والاطمئنان بأخلاقه، فهو يعيش فى داخلى ويحتل جزء كبير من وجدانى وعقلى، وكان دايما يستعمل لفظ صحيح الإسلام ويصر على هذه الكلمة.

 

bb3c2de0-b010-4ddf-a28e-f26b547237ac
مقام إمام الدعاة الشيخ الشعراوى

 

وأضاف "يوسف"، أن الشيخ لم يكن متشددا أو متطرفا، كما يقول البعض حاليا ويشنون عليه هجوما، وأقول لهم هذا كلام فاضى و"اخشوا يوما ستقابلون الشيخ الشعراوى ويشتكيكم لله أنكم اتهمتوه بأمور لم تكن فيه"، فلم يكن الشعراوى متشددا وسببا فى الإرهاب، بل كان زعيم الوسطية يطبق الإسلام المعتدل.

 

d2b502f3-a78c-49aa-88fb-7aef57817068
مقام إمام الدعاة

 

وأوضح الفنان حسن يوسف: كل ما قدمته فى المسلسل عشته على الطبيعة مع الشيخ وتأثرت به، حيث طلبت منه فى إحدى زيارتى له تجسيد قصة حياته فى مسلسل، فقال لى "لما أموت اعملوا اللى انتوا عايزينه مش عايز فى حياتى يقول حد بيمجدونى"، ولذلك عملت المسلسل بعد وفاته، حيث تعلمت منه وزوجتى صحيح الإسلام، ولمسنا كرمه وصدقه، وذهبت إليه برفقة زوجتى "شمس البارودى" قبل أسبوع من وفاته، وهو راقد على السرير وسلمنا عليه، وكنت بفضل الله من القليلين المسموح لهم بزيارته فى أى وقت، حيث قال للخادم: "حسن يوسف يدخل علىّ فى أى وقت حتى لو فى غرفة النوم".

 

9f71296d-bc07-4821-a306-b1ddca6c5569
الشيخ الشعراوى
 
 
الشيخ الشعراوى (3)
الشيخ الشعراوى 

 

الشيخ الشعراوى (4)
الشيخ الشعراوى 

 

الشيخ الشعراوى (1)
الشيخ الشعراوى

الشيخ الشعراوى

ذكرى وفاه الشيخ الشعراوى

امام الدعاه

الفنان حسن يوسف

تفسير القرآن للشعراوى

الشعراوى

وفاه الشيخ الشعراوى

الشعراوى يفسر القران

حياه الشيخ الشعراوى

حسن يوسف والشعراوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الشيخ متولى الشعراوى.. ظاهرة حاضرة رغم 21 سنة على الرحيل

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:28 ص

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

الأحد، 16 يونيو 2019 04:14 م

فيديو.. خالد الجندى: هذا سر الهجوم الممنهج على الشعراوى

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:22 م

رشوان توفيق يكشف: الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى

الأحد، 09 يونيو 2019 03:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة