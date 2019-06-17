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ولى عهد أبو ظبى يبحث هاتفيا مع رئيس إندونيسيا علاقات التعاون بين البلدين

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:13 ص
ولى عهد أبو ظبى يبحث هاتفيا مع رئيس إندونيسيا علاقات التعاون بين البلدين ولى عهد أبو ظبى والرئيس الإندونيسى
كتب محمد تهامى زكى

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى اتصال هاتفى، مساء الأحد، مع الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، استعرض الطرفان خلال الاتصال الهاتفى التطورات والمستجدات فى المنطقة وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

وأكد الجانبان متانة العلاقات التى تجمع البلدين والحرص على تدعيم أوجه التعاون والتنسيق فى مختلف المجالات.

 

 


الامارات

اندونيسيا

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محمد بن زايد

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