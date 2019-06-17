وقالت الوكالة - في بيان بمناسبة انتهاء فريق خبراء من التفتيش النووي في أرمينيا - إن البلاد أحرزت تقدماً في تعزيز إطارها التنظيمي للسلامة النووية والإشعاعية لكنها ما زالت تواجه تحديات بما في ذلك نقص عدد الموظفين المؤهلين وذوي الخبرة في الهيئة التنظيمية.

وأوضح البيان أن فريقا من خبراء الوكالة أنهى مهمة تفتيشية لمراجعة تنفيذ أرمينيا للتوصيات والاقتراحات المتعلقة بالأمان النووي، مشيرا إلى أن مهمة المتابعة تمت بناء على طلب من حكومة أرمينيا.

وأشار إلى أن محطة الطاقة النووية الأرمينية توفر 40% من احتياجات البلاد من الكهرباء، لافتا إلى أن أرمينيا اتخذت منذ عام 2015 خطوات متقدمة أساسية من خلال اعتماد استراتيجية لإدارة الوقود المستهلك والنفايات المشعة.