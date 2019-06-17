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وفد برلمانى يتفقد مطار برج العرب استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:46 ص
وفد برلمانى يتفقد مطار برج العرب استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية مطار برج العرب
كتب ــ محمود عبد الغنى

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تفقد وفد من أعضاء مجلس النواب مطار برج العرب الدولى، لمتابعة الاستعدادات النهائية للمطار لاستقبال الوفود وفرق المجموعة الثانية، والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الافريقية 2019، والتى تستضيف بعض مبارياتها مدينة الإسكندرية، ضم الوفد لجنة السياحة والطيران برئاسة النائب عمرو صدقي، ولجنة الشباب والرياضة واللجنة الافريقية ولجنة النقل والطرق، وكان في استقبالهم الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات.
 
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وفد البرلمان
 
شاهد أعضاء البرلمان صالة السفر والوصول وقاعة كبار الزوار لمتابعة جاهزية المطار لاستقبال الفرق الرياضية المشاركة، واتخذت وزارة الطيران المدني كافة الإجراءات والتسهيلات اللازمة للوفود المشاركة فى البطولة، وقامت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالتعاون مع مصر للطيران الناقل الرسمي للبطولة  بتخصيص كاونترات وفرق عمل متخصصة من إدارات العلاقات العامة والمحطة والعمليات والامن والخدمات الأرضية وغيرها بمطاري القاهرة وبرج العرب لسرعة إنهاء إجراءات وصول المنتخبات والمشجعين، وذلك بالتنسيق التام مع جميع الجهات العاملة فى المطارات المصرية . 
 
يذكر أن الإسكندرية تستضيف المجموعة الثانية التى تضم منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي .
 
 

مطار برج العرب

اخبار المطار

وزارة الطيران

امم افريقيا 2019

كاس الامم الافريقية

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