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وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:51 م
وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر وفاة محمد مرسي

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توفى اليوم محمد مرسي العياط أثناء حضوره لجلسة محاكمته فى قضية التخابر، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى وقد سمح له بالكلمة وفى عقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

نادر

يامصر ربك كبير

الله كبير وعادل

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

مرسى.. ومات.. ده واخد كذا اعدام على جرائمه مع عصابته

👁️😎

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