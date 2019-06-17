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وفاة محمد مرسى العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:51 م
وفاة محمد مرسى العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر وفاة محمد مرسى

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توفى اليوم محمد مرسى العياط أثناء حضوره لجلسة محاكمته فى قضية التخابر ، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى وقد سمح له بالكلمة وفى عقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى وجارى إتخاذ الاجراءات اللازمة

 


محمد مرسى

وفاة محمد مرسى

محمد مرسى العياط

قضية التخابر

مرض محمد مرسى

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