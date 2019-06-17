وفاة محمد مرسى العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

توفى اليوم محمد مرسى العياط أثناء حضوره لجلسة محاكمته فى قضية التخابر ، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى وقد سمح له بالكلمة وفى عقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى وجارى إتخاذ الاجراءات اللازمة