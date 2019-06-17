وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيريه الأمريكى والعراقى تطورات الأوضاع بالمنطقة

الكويت (أ ش أ)

بحث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى، مساء أمس، الأحد، مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، ووزير الخارجية العراقى الدكتور محمد الحكيم، تطورات الأوضاع فى المنطقة.

وتلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكى، تناول الجانبان خلاله أطر تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية المتينة التى تربط البلدين، بالإضافة إلى استعراض كافة أوجه التعاون الوثيق بينهما فى مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.

كما تم تبادل وجهات النظر حيال التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية، والتطورات التى تشهدها المنطقة، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وفى السياق ذاته، تلقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية العراقى الدكتور محمد على الحكيم، حيث تناول الجانبان أطر تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل الارتقاء بها على كافة المستويات وفى مختلف المجالات.

وتبادل الوزيران، خلال الاتصال الهاتفى، وجهات النظر حيال آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما التطورات التى تشهدها المنطقة فى الوقت الراهن.