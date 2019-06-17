سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 02:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيريه الأمريكى والعراقى تطورات الأوضاع بالمنطقة

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:08 ص
وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيريه الأمريكى والعراقى تطورات الأوضاع بالمنطقة وزير الخارجية الكويتى
الكويت (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى، مساء أمس، الأحد، مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، ووزير الخارجية العراقى الدكتور محمد الحكيم، تطورات الأوضاع فى المنطقة.

 

وتلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكى، تناول الجانبان خلاله أطر تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية المتينة التى تربط البلدين، بالإضافة إلى استعراض كافة أوجه التعاون الوثيق بينهما فى مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.

 

كما تم تبادل وجهات النظر حيال التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية، والتطورات التى تشهدها المنطقة، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

 

وفى السياق ذاته، تلقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية العراقى الدكتور محمد على الحكيم، حيث تناول الجانبان أطر تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل الارتقاء بها على كافة المستويات وفى مختلف المجالات.

وتبادل الوزيران، خلال الاتصال الهاتفى، وجهات النظر حيال آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما التطورات التى تشهدها المنطقة فى الوقت الراهن.

 

 

 


الكويت

امريكا

العراق

وزير الخارجية الكويتى

مايك بومبيو

وزير الخارجية الامريكى

وزير الخارجية العراقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة