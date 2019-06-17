وزير النفط الإيرانى ينفي أى خلاف مع روحانى

رويترز

نفى وزير النفط الإيرانى بيجن زنجنه اليوم الاثنين التقارير التى أفادت بنشوب خلافات بينه وبين الرئيس الإيرانى حسن روحانى، مضيفا أنه لن يتخلى عن مهامه مع تصاعد الانتقادات بشأن قدرته على بيع النفط الإيرانى رغم العقوبات الأمريكية.

كان مشرع إيرانى قال الأسبوع الماضى إن مشادة نشبت بين زنجنه وروحانى خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

ونقل الموقع الإخبارى لوزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن زنجنه قوله "لم تكن لدى أى مشكلة مع السيد روحانى... لا أعلم من يعطى المشرعين مثل هذه الأخبار".