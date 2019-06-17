وزير الخارجية العراقى يبحث هاتفيا مع نظيره الكويتى سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية

بغداد (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم اليوم الاثنين، مع نظيره الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تعزيز العلاقات بين البلدين، وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبى طموح الشعبين الشقيقين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أوردته الوكالة الوطنية العراقية، أن المباحثات جاءت خلال اتصال هاتفى ،تم خلاله بحث مجمل مستجدات الأوضاع فى المنطقة، ومحاولة تهدئتها بما يصب فى صالح استقرار جميع الدول.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على استمرار التشاور فى المرحلة القادمة، والتنسيق بشأن مختلف الموضوعات التى تهم البلدين، لاسيما القضايا الإقليمية.