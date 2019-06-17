وزير التجارة البيلاروسى: زيارة الرئيس السيسى تعطى دفعة كبيرة للتعاون المشترك

مينسك أ ش أ

أكد فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة البيلاروسى، أن بلاده تولى أهمية كبيرة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الحالية لبلاده ، وتأمل أن تعطى تلك الزيارة دفعة كبيرة للتعاون المشترك بين البلدين .

وقال الوزير البيلاروسى فى تصريحات صحفية، مساء اليوم، الاثنين، إنه خلال عامين من زيارة الرئيس البيلاروسى، ألكسندر لوكاشينكو، لمصر عام 2017، تم عقد 120 لقاء على مستوى الوزراء والخبراء فى البلدين، مشيرا إلى أنه تحقق الكثير من النتائج الإيجابية خلال تلك اللقاءات ،كما تمخض عنها زيادة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 100%

وأضاف أن المنتدى الاقتصادى، الذي عقد اليوم بين مسئولى البلدين، بحضور الرئيس السيسى، لم يتناول فقط توسيع مجال الاستيراد والتصدير بين البلدين، بل امتد إلى الحديث عن الإنتاج المشترك، وإقامة شركات مشتركة على الأراضى المصرية ، مشيرا إلى انه خلال العامين الماضيين تم إنشاء 7 شركات مشتركة تنتج منتجات في مجال صناعة المعدات والآلات الزراعية والجرارات.

وأشار إلى أن الحوار خلال المنتدى تطرق أيضا إلى إنشاء شركات تنتح منتجات على الأراضى المصرية، ليعاد تصديرها للخارج مرة أخرى، إلى جانب العمل على توسيع التعاون أيضا في مجال الثقافة والشئون الإنسانية والسياحة .

وحول الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من المقرر أن يتم التوقيع عليها غدا الثلاثاء، أكد وزير التجارة البيلاروسى، أنه بصفته سوف يوقع على اتفاقيتين بما فى ذلك التوقيع على خارطة الطريق للفترة من 2019 إلى 2020، تحدد من كافة الاتجاهات مجالات التعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أنها تعد واحدة من أهم الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها .