وزيرة الإسكان المغربية تصل القاهرة للمشاركة بالمؤتمر الدولى للتنمية المحلية

كتب محمود عبد الغنى

وصلت مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، فاطمة الكحيل وزيرة الإسكان بالمملكة المغربية، فى زيارة للقاهرة تستغرق عدة أيام، تشارك خلالها فى أعمال المؤتمر الدولى للتنمية المحلية الذى يعقد فى مصر بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLG Africa، فى الفترة من 17-21 يونيو الحالي.

قالت مصادر مطلعه بالمطار، إن وزيرة الإسكان بالمملكة المغربية وصلت على متن رحلة الخطوط المغربية القادمة من الدار البيضاء، وتم إنهاء إجراءات وصولها عبر استراحة كبار الزوار بالمطار.

ويعقد المؤتمر الدولى للتنمية المحلية تحت عنوان "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء من مصر والقارة الأفريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.