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وزارة الهجرة العراقية: عودة 1072 نازحا إلى مناطقهم فى الأنبار

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:28 م
وزارة الهجرة العراقية: عودة 1072 نازحا إلى مناطقهم فى الأنبار نازحون عراقيون ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عودة 1072 نازحًا إلى مناطق سكناهم الأصلية فى قضائى القائم والكرمة ومناطق أخرى بمحافظة الأنبار.

وقال مدير فرع الوزارة بمحافظة الأنبار مصطفى حامد سرحان - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الاثنين/ - : "إنه تم إعادة 1072 نازحاً من مخيمات النزوح فى عامرية الفلوجة والمدينة السياحية وبزيبز إلى مناطق سكناهم الأصلية فى قضائى القائم والكرمة ومناطق أخرى، وذلك ‏من خلال التنسيق المباشر من قبل كادر فرع الوزارة فى محافظة الأنبار مع وزارة النقل والمحافظة وقيادة عمليات الأنبار".

وأضاف سرحان: "أن عدد العائدين من مخيمات المدينة السياحية بلغ 623 عائداً، ومن مخيمات بزيبز 367 عائداً، ‏بينما بلغ عدد العائدين من ‏مخيمات عامرية الفلوجة 82 عائدًا".

 


العراق

الهجره العراقيه

نازحو العراق

الانبار

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