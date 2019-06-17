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وزارة الصحة تكشف طرق علاج الأنيميا عند الأطفال والكبار

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:00 ص
وزارة الصحة تكشف طرق علاج الأنيميا عند الأطفال والكبار الكشف عن الانيميا داخل المدارس
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة أنه يتم علاج الأنيميا أو فقر الدم، من خلال مركبات الحديد الفموية فى شكل أقراص أو شراب أو نقط، والجرعة اليومية من 180- 240ملجم يوميا مقسمة على جرعات وتابعت تتوفر هذه المركبات فى الوحدات الصحية.

وقالت وزارة الصحة عبر منشورات توعوية، إنه توجد أيضاً الأقراص ممتدة المفعول ويحتوى القرص على 350 ملجم ويعطى جرعة واحدة يومياً ولكن يعيبه أن جزءاً كبيراً منه لا يمتص إذ أن القرص يطلق الحديد منه ببطء، فالجزء المتحرر منه فى الاثنا عشر يمتص جيداً حيث قدرة الامتصاص عالية ولكن بمروره فى القناة الهضمية تقل كفاءة الامتصاص تدريجياً فيفقد جزء كبير منه.

وأضافت وزارة الصحة: للحديد الفموى أعراضاً جانبية مثل ألم بالمعدة وتقلصات عضلية بالبطن وغثيان وإسهال أو إمساك وهذه الأعراض لها علاقة بالجرعة المأخوذة لذا فيمكن التغلب عليها بالبدء بجرعة صغيرة ثم زيادة الجرعة.

 


الانيميا

فقر الدم

الاطفال

المدارس

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