وزارة الرى تستقبل سفير تنزانيا فى القاهرة لمناقشة مجالات التعاون بين البلدين

كتبت أسماء نصار

استقبلت وزارة الموارد المائية والرى، اليوم، سفير تنزانيا بالقاهرة، حيث تم من مناقشة مجالات التعاون بين مصر وتنزانيا فى مجال الموارد المائية والرى، فضلاً عن زيارة رئيس وزراء تنزانيا إلى مصر فى يوليو القادم .

وترتكز رؤية مصر تجاه الدول الأشقاء فى حوض النيل على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على مسيرة التعاون مع هذه الدول، واستقرارها ومساعدتها اقتصادياً وفنياً ومن ثم تعظيم الاستفادة من فواقد المياه وإبراز جدوى وثمار التعاون الجماعى والتعامل مع حوض النيل كحوض واحد برؤية واحدة تحقق آفاق التنمية فى دول الحوض وبما يضمن حقوق مصر المائية الحالية وعدم التأثير على استخداماتها المائية.

الجدير بالذكر أن مصر تتعاون مع الدول الأفريقية من خلال مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذى يأتى تنفيذاً للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الأفريقى، باعتبار أن المجلس لجنة تخصصية تابعة للاتحاد فى مجال إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمياه على مستوى القارة، حيث طرحت مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقى من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى.