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ورشة عمل مصرية لبنانية لزيادة حركة التبادل السياحي بين الجانبين

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:07 م
ورشة عمل مصرية لبنانية لزيادة حركة التبادل السياحي بين الجانبين جانب من الاجتماع
كتبت آمال رسلان

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يقوم اتحاد الغرف السياحية المصرى والمجلس الاقتصادى والاجتماعي اللبنانى، خلال الفترة المقبلة بالتحضير لورشة عمل تضم أكبر شركات السياحة المصرية واللبنانية، وذلك من أجل العمل على زيادة حركة التبادل السياحي بين الجانبين.

جاء ذلك خلال إجتماع ضم ناصر تركى، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية المصرية، ووديع كنعان رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى اللبنانى، ورئيس لجنة السياحة، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وعلاء الغمرى ومحمد فاروق ويسري السعودي فضلاً عن مجموعة كبيرة من أصحاب شركات السياحة المصرية.

وتم طرح عدد من الموضوعات التي من شأنها تقريب وجهات النظر بين الجانبين وذلك لتذليل العقبات وكافة المعوقات أمام تسهيل وتيسير التبادل السياحي بين مصر و لبنان.

ويعد من أهم الموضوعات التي تم طرحها علي طاولة النقاش كيفية العمل على استحداث نظام التأشيرة الإلكترونية للدخول إلي الأراضي اللبنانية وذلك لتجنب حمل المسافر المصري مبالغ نقدية من العملة الأجنبية كشرط لحصوله على تأشيرة دخول لبنان.

حيث اعرب وديع كنعان عن ان القطاع السياحي هو قطاع قائم على العلاقات الدولية، وبالتالي مع الأمن والإستقرار الذي تنعم به مصر و لبنان اليوم، بإمكاننا  أن نتطلع لنحقق الهدف الأكبر وهو السياحة المستدامة.

وقد تم طرح سبل التعاون في مجال النقل السياحي والسياحة الدينية والسياحة العلاجية بين الجانبين، حيث أكد في هذا الإطار محمد فاروق عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة المصرية أنه يجب تغيير النظرة القديمة التي كانت تعتبر المواطن المصري قادم الي لبنان للبحث عن عمل، حيث ان السائح المصري أصبح في المرتبة الثالثة كأكثر السائحين الزائرين لدبي.


لبنان

السياحة اللبنانية

اتحاد الغرف السياحية

غرفة شركات السياحة

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