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واشنطن تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط ردا على تهديد إيران

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:44 م
واشنطن تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط ردا على تهديد إيران الجيش الأمريكى - أرشيفية
رويترز

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قال مسؤولان أمريكيان، لـ"رويترز"، إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط ردا على مخاوف متزايدة بشأن إيران التى تتهمها واشنطن بالمسؤولية عن هجمات على ناقلتى نفط الأسبوع الماضى.

ولم يكشف المسؤولان - اللذان طلبا عدم نشر اسميهما - عن عدد الجنود الذين سيتم نشرهم أو تفاصيل توقيت عملية النشر التى لم يُعلن عنها من قبل.

وكان الجيش الأمريكى، نشر صورا جديدة، اليوم الاثنين، يقول إنها لقوة من الحرس الثورى الإيرانى وهى تزيل لغما لاصقا لم ينفجر من ناقلة يابانية تعرضت لهجوم فى خليج عمان يوم 13 يونيو.

وتتهم واشنطن إيران بالضلوع فى الهجوم، فيما ذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكى، فى بيان، يشرح الصور "إيران مسؤولة عن الهجوم بناء على أدلة من تسجيل مصور ومصادر والمهارة المطلوبة لسرعة إزالة اللغم اللاصق الذى لم ينفجر".

 

 

 


الجيش الامريكى

الصراع الامريكى الايرانى

خليج عمان

ناقلات نفط

الحرس الثورى الايرانى

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