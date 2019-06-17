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خاصة لدى حلفاء أمريكا..

واشنطن بوست: إدارة ترامب تواجه أزمة مصداقية فى مواجهتها مع إيران

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:03 ص
واشنطن بوست: إدارة ترامب تواجه أزمة مصداقية فى مواجهتها مع إيران ناقلات نفط عمان
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران كشفت عن مشكلة مصداقية الرئيس دونالد ترامب مع سعى بعض حلفاء أمريكا للحصول على المزيد من الأدلة فى حادث الهجوم على ناقلتى نفط فى بحر عمان الأسبوع الماضى.
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع ضغط حلفاء واشنطن من أجل الحصول على مزيد من المعلومات المحددة التى تربط إيران بالهجمات، قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أمس الأحد إن الدليل الإضافى قادم.
 
كانت اليابان وألمانيا قد طلبتا أدلة أقوى من الفيديو الذى أطلقه البنتاجون، والذى يظهر على ما يبدو قارب إيرانى يقوم بإزالة شىء من إحدى السفينتين قيل إنه لغم لم ينفجر.
 
 وقال بومبيو فى مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إنه أمضى أغلب اليومين الماضيين يتحدث مع نظرائه فى الدول الأجنبية، وكان هذا اعترافا ضمنيا بأن أمامه مهمة لإقناع العالم بأن الاتهامات الأمريكية ضد إيران حقيقية، وكما قال بومبيو نفسه بأنها غير قابلة للنزاع ولا يمكن الخطأ فيها.
 
كان بومبيو قد قال إن  مجتمع الاستخبارات لديه الكثير من البيانات والأدلة وسيطلع العالم على أغلبها، لكن الشعب الأمريكى يجب أن يطمأن أن لدينا ثقة كبيرة فيما يتعلق بمن شن هذه الهجمات، وأيضا ما يقرب من خمس هجمات أخرى عبر العالم فى الأربعين يوما الماضية.
 
ولفتت واشنطن بوست إلى أن الهجوم على ناقلتى نفط فى بحر عمان الأسبوع الماضى قد كشف عن مشكلة مصداقية لدى إدارة ترامب مع ما تواجهه من انتقادات، لاسيما من حلفاء أمريكا القلقين الذين يطالبون بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.
 
 
 
 
 
 

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ايران

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