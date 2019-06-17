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هيئة الإسعاف: الخدمات الطارئة مجانية ولا يتحمل المريض أى أعباء مالية مقابلها

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:30 ص
هيئة الإسعاف: الخدمات الطارئة مجانية ولا يتحمل المريض أى أعباء مالية مقابلها الإسعاف النهرى
كتب وليد عبد السلام

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أكدت هيئة الإسعاف أن جميع الخدمات الإسعافية الطارئة مجانية، ولا يتحمل المريض أى أعباء مالية مقابل الحصول عليها، ويمكن طلب الخدمات الطارئة من خلال الاتصال على الرقم 123 مجانا.
 
وأوضحت هيئة الإسعاف أن الخدمات الطارئة مثل الحوادث والأزمات المرضية، مؤكدة أن الخدمات غير الطارئة التى تقدمها هيئة الإسعاف تتضمن النقل من المستشفى إلى المنزل لغير القادرين على الحركة وعمل أشعة أو تحاليل أو تلقى العلاج أو متابعة طبية لغير القادرين على الحركة، بالإضافة إلى  النقل بين المستشفيات والمراكز الطبية لعمل أشعات وتحاليل طبية غير متاحة بالمستشفى المتواجد به المريض.
 
وتشمل الخدمات غير الطارئة  موعد عيادة خارجية لغير القادرين على الحركة والنقل بين المستشفيات سواء داخل أو خارج المحافظة لغير القادرين على الحركة.
 

الاسعاف

الخدمات الطارئة

الخدمات غير الطارئة

المرضى

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