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اعتمادات إضافية بحوالى 10 مليارات جنيه..

ننشر التعديلات النهائية على مشروع الموازنة العامة للدولة 2019-2020

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:16 م
ننشر التعديلات النهائية على مشروع الموازنة العامة للدولة 2019-2020 الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

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تطورات جديدة شهدها مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، فقبل أيام من اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمقرر له الأربعاء المقبل، لاعتماد تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة، تمكنت اللجنة من الحصول على موافقة وزارتى المالية والتخطيط على إدراج اعتمادات إضافية على مشروع الموازنة تقترب من 10 مليارات جنيه (9.7 مليار جنيه).
 
ويأتى هذا وفقا لتصريحات المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، حيث أعلن أن وزارة المالية كانت قد وافقت من قبل على إدراج اعتمادات إضافية لا تقل عن 7 مليارات جنيه قابلة للزيادة فى مراحل مُتقدمة من المفاوضات، وهو ما حدث بالفعل خلال الساعات الماضية حيث كشف وكيل اللجنة عن موافقة الحكومة اليوم على زيادة هذه الاعتمادات إلى ما يقرب من 10 مليارات جنيه.
 
وأوضح المهندس ياسر عمر أن هذه الزيادات ستذهب إلى قطاعات تتعلق بمعيشة المواطن المصرى بشكل مباشر، وهى الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والنقل والرى والأوقاف.
 
وتم التوافق على دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمبلغ 1.5 مليار جنيه، كما تقرر دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون لتركيب عدادات كهرباء بالمساجد، ودعم المجلس القومى للشباب بمبلغ 120 مليون لصالح تأهيل الشباب وفقا للبرنامج الرئاسى، ومبلغ 500 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب، ومبلغ 250 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية.
 
بالإضافة إلى دعم وزارة الرى والموارد المائية بمبلغ  923 مليون جنيه، كما تقرر إدراج اعتماد إضافى قدره مليار جنيه لصالح وزارة الإسكان لإنهاء مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر فقرا، ودعم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمبلغ 2 مليار و510 ملايين جنيها.
 
كما تم الاتفاق على دعم وزارة النقل والمواصلات بمليار جنيه إضافية لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى، ودعم موازنة وزارة الصحة والسكان بمبلغ مليار و925 مليون جنيه.
 
 
 

الموازنة العامة

الخطة والموازنة

مجلس النواب

وزارة المالية

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