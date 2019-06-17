سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 01:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب الفلاحين: تجاهل بيانات الزراعة عن دودة الحشد يغذى الشائعات

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:26 م
نقيب الفلاحين: تجاهل بيانات الزراعة عن دودة الحشد يغذى الشائعات حسين عبد الرحمن أبو صدام النقيب العام للفلاحين
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إنه بعد ثبوت دخول دودة الحشد لمحافظة أسوان فى مايو الماضى واختفاء بيانات وزارة الزراعة عنها هذه الأيام انتشرت شائعات عن وصولها إلى محافظة قنا.
 
 وأضاف  "أبو صدام "  أن  التشابه الكبير بين دودة الحشد الأفريقية ودودة الحشد الخريفية يجعل المزارعين يخلطون بين الحشرتين مما يثير البلبلة والتخوف، لافتا إلى أن دودة الحشد الأفريقية أقل خطورة من دودة الحشد الخريفية بسبب أن  دودة الحشد الأفريقية موطنها الأصلى إفريقيا ولها العديد من الأعداء الطبيعيين (من مفترسات ومتطفلات ومسببات امراض ) بخلاف دودة الحشد الخريفية  العدو الجديد للمزارعين التي وصلت  من الأمريكيتين  لافريقيا من غير أعدائها الطبيعيين  مما يثير الهلع من تكاثرها وانتشارها بشكل أعلى.
 
وطالب نقيب الفلاحين ، بتقرير شهرى من وزارة الزراعى عن أماكن وجود دودة الحشد بمصر والأماكن المعرضة للإصابة حتى يتسنى للمزارعين محاربتها والتقليل من أخطارها، خاصة أن الزراعات الصيفية المصرية كلها صالحة للإصابة بدودة الحشد التة يمكن أن تصيب أكثر من80 نوع أبرزهم الذرة الشامية والرفيعة والأرز والقطن ومحاصيل الخضر.

نقيب الفلاحين

دوجة الحشد

الحشد الخريفية

الزراعات الصيفية

الاراضى الزراعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقيب الفلاحين يطالب بضرورة تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية

الأحد، 16 يونيو 2019 01:09 م

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

السبت، 15 يونيو 2019 12:00 ص

نقيب الفلاحين: سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:44 م

نقيب الفلاحين: ضعف الإرشاد وانتشار الأمراض يهدد المحصول الصيفى

الخميس، 13 يونيو 2019 02:52 م

نقيب الفلاحين: توقعات بتراجع سعر كيلو الليمون لـ 7 جنيهات خلال أيام

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة