نقيب الفلاحين: تجاهل بيانات الزراعة عن دودة الحشد يغذى الشائعات

كتب عز النوبى

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إنه بعد ثبوت دخول دودة الحشد لمحافظة أسوان فى مايو الماضى واختفاء بيانات وزارة الزراعة عنها هذه الأيام انتشرت شائعات عن وصولها إلى محافظة قنا.

وأضاف "أبو صدام " أن التشابه الكبير بين دودة الحشد الأفريقية ودودة الحشد الخريفية يجعل المزارعين يخلطون بين الحشرتين مما يثير البلبلة والتخوف، لافتا إلى أن دودة الحشد الأفريقية أقل خطورة من دودة الحشد الخريفية بسبب أن دودة الحشد الأفريقية موطنها الأصلى إفريقيا ولها العديد من الأعداء الطبيعيين (من مفترسات ومتطفلات ومسببات امراض ) بخلاف دودة الحشد الخريفية العدو الجديد للمزارعين التي وصلت من الأمريكيتين لافريقيا من غير أعدائها الطبيعيين مما يثير الهلع من تكاثرها وانتشارها بشكل أعلى.

وطالب نقيب الفلاحين ، بتقرير شهرى من وزارة الزراعى عن أماكن وجود دودة الحشد بمصر والأماكن المعرضة للإصابة حتى يتسنى للمزارعين محاربتها والتقليل من أخطارها، خاصة أن الزراعات الصيفية المصرية كلها صالحة للإصابة بدودة الحشد التة يمكن أن تصيب أكثر من80 نوع أبرزهم الذرة الشامية والرفيعة والأرز والقطن ومحاصيل الخضر.