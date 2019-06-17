مهاب مميش: عبور 55 سفينة قناة السويس بحمولة 3.9 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،أن قناة السويس شهدت اليوم الأثنين عبور 55 سفينة،بحمولة 3.9 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدانمركية MADISON MAERSK،بحمولة 2000 ألف طن، قادمة من أسبانيا، ومتجهة إلى سنغافورا .

وعبرت 27 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و600 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات السنغافورية MAERSK HANOI، بحمولة 159 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى مصر.