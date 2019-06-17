سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 11:41 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

مهاب مميش: عبور 55 سفينة قناة السويس بحمولة 3.9 مليون طن

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:37 ص
مهاب مميش: عبور 55 سفينة قناة السويس بحمولة 3.9 مليون طن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،أن قناة السويس شهدت اليوم الأثنين عبور 55 سفينة،بحمولة 3.9 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

 

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدانمركية  MADISON MAERSK،بحمولة 2000 ألف طن، قادمة من أسبانيا، ومتجهة إلى سنغافورا  .

وعبرت 27 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و600 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات السنغافورية MAERSK HANOI، بحمولة 159 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى مصر.  


اخبار الاسماعيليه

اخبار هيئه قناه السويس

عبور السفن

البيان الملاحي

قناة السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة