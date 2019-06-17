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من كواليس الجلسات .. ماذا قال الشهود عن واقعة إطلاق النار على كمين الباسوس؟

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:50 م
من كواليس الجلسات .. ماذا قال الشهود عن واقعة إطلاق النار على كمين الباسوس؟ المستشار حسن فريد ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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العديد من الجرائم ارتكبها المتهمون بقضية "أنصار بيت المقدس"، ووصل عددها إلى 54 جريمة ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وخلال سماع أقوال الشهود بالقضية أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد أدلوا بأقوالهم فى وقائع شاهدوها أظهرت بشاعة مرتكبيها.

ومن الجرائم التى ارتكبها المتهمون واقعة إطلاق النار على كمين الباسوس، ما أدى لإصابة 4 أفراد من قوة الكمين.

وفى الجلسة التى عقدتها المحكمة فى 14 يوليو 2017 استمعت المحكمة لشاهد الإثبات عصام إبراهيم صاحب مكتب توريدات، وقال بعد حلف اليمن إنه كان سائق سيارته على الطريق الدائرى أثناء قدومه من مدينة 6 أكتوبر لوسط البلد، وعند نزله الباسوس رأى سيارة بداخلها مجموعة من الأشخاص من بينهم اثنين يحملون أسلحة نارية وقاموا بإطلاق النار على قوات الكمين ما أدى لإصابة 4 من أفراد الكمين.

وأضاف الشاهد، أن المتهمين لاذوا بالفرار بعد الواقعة، وأنه لم يتعرف على مدى إصابة أفراد الكمين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


محاكمة عناصر بيت المقدس

تنظيم بيت المقدس

كمين الباسوس

الشهداء

الارهاب

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