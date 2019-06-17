منظمة الصحة العالمية تفتتح محطة طاقة شمسية بمستشفى ناصر فى قطاع غزة

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افتتحت منظمة الصحة العالمية، بتمويل من الحكومة اليابانية، محطة طاقة شمسية مثبتة فى مستشفى ناصر فى قطاع غزة.

وأضحت منظمة الصحة العالمية، فى بيان اليوم الاثنين، أن المحطة ستعمل كمصدر للطاقة البديلة وتسهم فى تقليل اعتماد المستشفى على الوقود المتبرع به لمولدات الطوارئ إضافة إلى دعم الإدارات الحيوية التى توفر التدخلات المنقذة للحياة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن المحطة التى تبلغ طاقتها 250 كليووات من المتوقع أن تنتج 420 مليون وات من الطاقة النظيفة وتوفر حوالى 166 ألف لتر من الوقود وتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 185 طنًا، كما أنها ستحسن من تقديم الخدمات الصحية الأساسية لحوالى 19 ألف شخص شهريًا.