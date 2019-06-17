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مكاسب البنوك تدفع الأسهم الأوروبية للصعود صباحا

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:25 م
مكاسب البنوك تدفع الأسهم الأوروبية للصعود صباحا بورصة أوربية - أرشيفية
رويترز

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 دفعت مكاسب أسهم قطاع البنوك بقيادة دويتشه بنك وإتش.إس.بي.سي أسواق الأسهم الأوروبية للارتفاع قليلا اليوم الاثنين، لكن تراجع أسهم شركات الطيران بعد تحذير بشأن الأرباح من لوفتهانزا الألمانية كبح المكاسب.

وارتفع سهم دويتشه بنك 2.9% بعدما نشرت صحيفة فايننشال تايمز أن البنك يخطط لإنشاء بنك للأصول الرديئة للاحتفاظ بأصول تصل قيمتها إلى 50 مليار يورو أو بيعها.

وزادت أسهم بنكي ستاندرد تشارترد وإتش.إس.بي.سي، اللذين تتركز أنشطتهما في آسيا، نحو 1%  لكل منهما ليقتفيا أثر مكاسب الأسواق الآسيوية بعدما علقت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام مشروع قانون تسليم المتهمين إلى الصين في مطلع الأسبوع بعد احتجاجات استمرت أسبوعا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.06%، وزادت أسهم البنوك 0.7%.

وهبط سهم لوفتهانزا 11.5%، بعدما خفضت المجموعة توقعات الأرباح لعام 2019 كاملا، وعزت ذلك إلى أسعار تنافسية من شركات منافسة للطيران المنخفض التكلفة في أوروبا.

 

 


مؤشر ستوكس

بنوك

لوفتهانزا الالمانية

اسواق الاسهم الاوربية

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