مقتل وإصابة 27 شخصا فى قصف للفصائل المسلحة بريف حلب الجنوبى

دمشق (أ ش أ)

لقى 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 15 آخرون، إثر هجمات شنتها فصائل مسلحة بالقذائف على قرية الوضيحى فى ريف حلب الجنوبى.

وأفاد مصدر طبى سورى ـ فى تصريح لقناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الاثنين، بوصول حالات إلى مستشفيات حلب لمصابين بغازات سامة ناجمة عن قصف الفصائل المسلحة لبلدات فى ريف حلب الجنوبي.

يذكر أن وحدات من الجيش السورى ردت فى وقت سابق على خروقات التنظيمات المسلحة المنتشرة بريفى إدلب وحماة لاتفاق منطقة خفض التصعيد ومواصلتها هجماتها على نقاط الجيش والمناطق الآمنة، وإحراق الحقول الزراعية، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.