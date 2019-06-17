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مقتل وإصابة 21 شخصًا فى زلزال بمقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:32 م
مقتل وإصابة 21 شخصًا فى زلزال بمقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين آثار زلزال جنوب غربى الصين
أ ش أ

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أفاد مسؤولون صينيون بمقتل شخصين وإصابة 19 آخرين إثر وقوع زلزال قوى ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربى البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، عن السلطات الصينية قولها إن الزلزال بلغت قوته 6 درجات ووقع على بعد حوالى 19 كيلومترًا من مدينة تشانجنينج بمقاطعة سيتشوان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، حسبما ذكرت الشبكة، أن مركز الزلزال كان على عمق 16 كيلومترًا، مشيرة إلى أن هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.2 درجة ضربت المنطقة نفسها فى وقت لاحق.

يُشار إلى أن أسوأ زلزال تعرضت له الصين خلال السنوات الأخيرة وقع فى الجزء الغربى الجبلى من مقاطعة سيتشوان عام 2008 حيث خلّف وراءه حوالى 90 ألف شخص.

 


زلزال الصين

مركز الزلازل

الصين

المسح الجيولوجى

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