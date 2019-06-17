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معهد البحوث الفلكية يحتفل بـ "يوم الكويكب" فى مقره بحلوان

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:33 ص
معهد البحوث الفلكية يحتفل بـ "يوم الكويكب" فى مقره بحلوان فلك - أرشيفية
كتب محمود راغب

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ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والجمعية العلمية للفلك احتفالا بيوم الكويكب وذلك اليوم الإثنين الموافق 17 يونيو بمقر المعهد بحلوان، حيث تتضمن الاحتفالية ندوة فلكية بعنوان "الكويكبات والأرض الأمنه"، تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، وبمشاركة عدد من الباحثين بالمعهد.

ويقام يوم الكويكب سنويًا فى 30 يونيو، ويشهد حملة توعية عالمية يلتقى فيها أشخاص من جميع أنحاء العالم للتعرف على الكويكبات والمخاطر التى قد يشكلونها علي كوكب الأرض وما الذى يمكن القيام به لحماية كوكبنا والأجيال القادمة من آثار الكويكبات في المستقبل.

وتقام فعاليات يوم الكويكب فى 30 يونيو من كل عام فى ذكرى أكبر تأثير فى التاريخ الحديث، وهو حدث تونجوسكا 1908 فى سيبيريا، الذى دمر كويكب صغير نسبيًا، يبلغ عرضه حوالى 40 مترًا أو بحجم مبنى صغير، منطقة غير مأهولة بالسكان تقريبًا بحجم مدينة  كبرى.

وبدأ الاحتفال بيوم الكويكبات لأول مره فى عام 2014 حيث حددت الأمم المتحده رسميا هذه اليوم بأعتباره اليوم الدولى للتوعيه والتثقيف حول الكويكبات حيث يتم تنظيم الاحتفاليات بجميع أنحاء العالم.


يوم الكويكب

الكويكبات

البحوث الفلكيه

الفلك

معهد الفلك

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