سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 05:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصر تتصدر الترتيب الأفريقى بالألعاب الألكترونية وتتشارك مع سويسرا بالترتيب رقم 17 عالميا

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:15 م
مصر تتصدر الترتيب الأفريقى بالألعاب الألكترونية وتتشارك مع سويسرا بالترتيب رقم 17 عالميا شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الاتحاد الدولى للألعاب الألكترونية IESF عن تصدر مصر لترتيب الدول الأفريقية الأعضاء بالاتحاد والذى يبلغ عدد الدول التى تشترك فيه حول العالم ( 54 دولة ) وتتساوى مصر فى الترتيب العام مع سويسرا بالمركز رقم 17 والثانى عربيا بعد السعودية الذى احتلت المركز الثالث عالميا لحصول أحد لاعبيها على المركز الأول فى لعبة ( تكين ).
 
وجاء ذلك خلال الإعلان عن موعد بطولة كأس العالم للعام الجارى 2019 رقم 11 والمزمع أقامتها فى دولة المقر كوريا الجنوبية خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر القادم.
 
وقال شريف عبد الباقى أن الترتيب المصرى عالميا بالمشاركة مع سويسرا يعد نتيجة مرضية خاصة وأن مصر لم تشارك إلا بفريق فى لعبة واحدة هى لعبة ليج اوف ليجنز وحصلت على المركز الرابع عالميا ولاعب واحد فى أحد الألعاب الفردية أوقعته القرعة مبكرا فى طريق أبطال عالميين نالوا المراكز المتقدمة، بينما باقى الدول شاركت فى كافة اللعاب البطولة العالمية التى أقيمت العام الماضى فى تايوان.
 
ونوه عبد الباقى إلى أن الاتحاد ومن خلال دعم وزارة الشباب والرياضة قام بتنظيم العديد من البطولات لزيادة قاعدة المشاركة وإجراء التصفيات المبكرة للفرق التى ستمثل مصر فى كأس العالم القادمة التى تقام نهاية العام الجارى، بخلاف تنظيم أول دورى لمراكز الشباب وتقسيم الجمهورية إلى أربعة مناطق وكذلك للأندية المصرية فى مجال كرة القدم الالكترونية خلال الربع الأخير من العام ولأول مرة وتستهدف 24 فريقا يشارك بدون تصفيات فيها أندية الدورى الممتاز لكرة القدم وعددهم 16 فريقا بدون تصفيات.
 
 
 
 

 


الاتحاد الدولى للالعاب

الالعاب الالكترونية

افريقيا

السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طلب إحاطة للنائبه إيناس عبد الحليم بشأن إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية

السبت، 08 يونيو 2019 03:57 م

"الاتحاد المصرى للألعاب": برامج لتطوير الألعاب الإلكترونية أول بطولة دورى

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:00 ص

إيتيدا: 15 دولة أفريقية سجلت بالمبادرة الرئاسية لتطوير الألعاب الإلكترونية

الأحد، 02 يونيو 2019 12:00 ص

إقبال إفريقى على مبادرة الرئيس لتوطين الألعاب الإلكترونية.. 15 دولة إفريقية تُسجل لتدريب 10 آلاف شاب على تطوير الألعاب لإنشاء 100 شركة.. التعاقد مع شركات عالمية للاستفادة من خبراتها ومنح شهادات للمتدربين

السبت، 01 يونيو 2019 01:00 ص

تنظيم أول دورى للألعاب الإلكترونية بمصر منتصف أغسطس المقبل

الأحد، 26 مايو 2019 09:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة