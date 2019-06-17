مصر تتصدر الترتيب الأفريقى بالألعاب الألكترونية وتتشارك مع سويسرا بالترتيب رقم 17 عالميا

أعلن الاتحاد الدولى للألعاب الألكترونية IESF عن تصدر مصر لترتيب الدول الأفريقية الأعضاء بالاتحاد والذى يبلغ عدد الدول التى تشترك فيه حول العالم ( 54 دولة ) وتتساوى مصر فى الترتيب العام مع سويسرا بالمركز رقم 17 والثانى عربيا بعد السعودية الذى احتلت المركز الثالث عالميا لحصول أحد لاعبيها على المركز الأول فى لعبة ( تكين ).

وجاء ذلك خلال الإعلان عن موعد بطولة كأس العالم للعام الجارى 2019 رقم 11 والمزمع أقامتها فى دولة المقر كوريا الجنوبية خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر القادم.

وقال شريف عبد الباقى أن الترتيب المصرى عالميا بالمشاركة مع سويسرا يعد نتيجة مرضية خاصة وأن مصر لم تشارك إلا بفريق فى لعبة واحدة هى لعبة ليج اوف ليجنز وحصلت على المركز الرابع عالميا ولاعب واحد فى أحد الألعاب الفردية أوقعته القرعة مبكرا فى طريق أبطال عالميين نالوا المراكز المتقدمة، بينما باقى الدول شاركت فى كافة اللعاب البطولة العالمية التى أقيمت العام الماضى فى تايوان.

ونوه عبد الباقى إلى أن الاتحاد ومن خلال دعم وزارة الشباب والرياضة قام بتنظيم العديد من البطولات لزيادة قاعدة المشاركة وإجراء التصفيات المبكرة للفرق التى ستمثل مصر فى كأس العالم القادمة التى تقام نهاية العام الجارى، بخلاف تنظيم أول دورى لمراكز الشباب وتقسيم الجمهورية إلى أربعة مناطق وكذلك للأندية المصرية فى مجال كرة القدم الالكترونية خلال الربع الأخير من العام ولأول مرة وتستهدف 24 فريقا يشارك بدون تصفيات فيها أندية الدورى الممتاز لكرة القدم وعددهم 16 فريقا بدون تصفيات.