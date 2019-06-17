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مصرع 3 عمال وإصابة رابع بعد سقوطهم داخل بيارة صرف صحى بالدقهلية

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:59 ص
مصرع 3 عمال وإصابة رابع بعد سقوطهم داخل بيارة صرف صحى بالدقهلية بيارة صرف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقى 3 عمال مصرعهم، وأصيب رابع، بعد أن سقطوا داخل بيارة صرف صحى، بناحية صدقا التابعة لمركز تمى الأمديد بالدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز تمى الامديد بمصرع 3 عمال وإصابة اخر أثناء العمل بقرية صدقا.

على الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط العمال داخل بيارة صرف صحى، أثناء العمل مع أحد المقاولين العاملين بالصرف الصحى، أمام مساكن قرية صدقا.

وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى صدقا، والعامل يتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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مركز تمى الامديد

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الدقهليه

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