مصرع 24 شخصا فى حادث تصادم بجنوب افريقيا

كتبت – هناء أبو العز

أعلنت الشرطة الجنوب افريقية، يوم الاثنين، مصرع 24 شخصًا إثر اصطدام حافلة ركاب وسيارة نقل أصغر فى شمال شرق جنوب افريقيا.

وقال موشي نجوى المتحدث باسم الشرطة الإقليمية فى بيان، لموقع"نيوز دايركت"، إن أربعة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة عندما اصطدمت السيارات وجها لوجه فى بلدة مودجيسكلوف فى إقليم ليمبوبو.

وتحقق الشرطة فى سبب الحادث ووجهت اتهامات بالقتل العمد للسائقين، وفقا للبيان الذى أكد أن السلطات مازالت بصدد تحديد هوية القتلى فى الحادث.

يذكر أن حوادث الطرق شائعة فى جنوب إفريقيا والعديد من الدول الإفريقية الأخرى بسبب القيادة المتهورة والظروف السيئة لمركبات النقل العام والطرق.