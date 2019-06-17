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مصرع مواطنين وإصابة 2 آخرين فى اصطدام سيارة ملاكى بعمود إنارة فى إسنا

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:03 ص
مصرع مواطنين وإصابة 2 آخرين فى اصطدام سيارة ملاكى بعمود إنارة فى إسنا إسعاف - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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لقى مواطنان مصرعهما وأصيب 2 آخران فى حادث اصطدام سيارة ملاكى بعمود إنارة بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، وتم نقل المصابين لتلقى العلاج بمستشفى الأقصر الدولى والمتوفيين للمشرحة لحين تسليمهما لذويهما، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد باصطدام سيارة ملاكى بيضاء اللون تحمل أرقام "2289 ق و د" فى عمود إنارة بين كمين الهنادى وكوبرى الطوناب بالطريق الزراعى مصر أسوان، حيث تسبب ذلك فى شق السيارة نصفين وأسفرت عن مصرع، "م.م.ر" 25 سنة مقيم بالعديسات، و"ن.ن.ر" 20 سنة مقيمة بالعديسات، وإصابة كل من، "م.ن" 19 سنة، و"ع.ر" 25 سنة، بكدمات وجروح، وتم نقلهما لمستشفى الأقصر الدولى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


الاقصر

حادث مرورى بالاقصر

مستشفى الاقصر الدولي

مدينة اسنا

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