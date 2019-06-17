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مصرع طالب ومزارع إثر انقلاب جرار زراعى بالترعة فى سوهاج

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:24 ص
مصرع طالب ومزارع إثر انقلاب جرار زراعى بالترعة فى سوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء نمشه مدير إدارة الحماية المدنية، من استخراج مزارع وطالب جثتين هامدتين إثر انقلاب جرار زراعى بترعة الشريفة، بناحية نجع عقبة بن عامر بدائرة مركز جهينة.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة، يفيد بانقلاب جرار زراعى ووجود متوفيان تم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الحميات تحت تصرف النيابة.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهرى، حيث تبين أنه حال قيادة  جمال خ م ع 55 سنة مزارع، وبصحبته نجله محمد ج خ م 16 سنة طالب، ويقيمان بذات الناحية جرار زراعى "بدون لوحات معدنية" اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانقلابه بالترعة المشار إليها، ووفاتهما، وتم انتشالهما بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى بمساعدة الأهالى.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى الحميات بجهينة، بسؤال شقيق المتوفى الأول عصام خ م ع 46 سنة محاسب ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية، ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

 

 


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انقلاب جرار

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