مسلح يقتل شخصا ويصيب 7 آخرين فى حفل تخرج لمدرسة فى فيلادلفيا

كتب محمد جمال

فتح مسلح النار على ما يقرب من 60 شخصا ما بين 15 و17 عاما فى حفلة لتخرج بأحد المدارس فى فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بنسلفانيا، وخامس أكبر مدن الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 7 أخرين، حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وقال مفوض شرطة فيلادلفيا ريتشارد روس، إن صوت إطلاق النا أدى إلى حالة من الرعب بين الطلاب، حيث انقلبت الكراسى وهرب الجميع فى أنحاء متفرقة، وأوضح روس أن الدافع وراء إطلاق النار لم يكن معروفًا بعد، وأنه مازال البحث عن المشتبه به فى إطلاق النار على الحفل.



موقع اطلاق النار فى فيلادلفيا



اطلاق نار على حفل تخرج فى فيلادلفيا