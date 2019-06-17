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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:11 م
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اقتحم 140 مستوطنا، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقال شهود عيان إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية فى باحات المسجد واستمعوا الى شروحات حول أُكذوبة الهيكل المزعوم قبل الخروج من المسجد من جهة باب السلسلة.

ويسعى الاحتلال من خلال الاقتحامات شبه اليومية لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود كما فعل فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل جنوب الضفة الغربية.

ويقصد بالتقسيم الزماني، تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود. أما التقسيم المكانى فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين، وهو ما تسعى إسرائيل لفرضه، ويعتبر تعديا على هوية المسجد واستفزازا لمشاعر المسلمين، إلى جانب تدخلها المباشر فى إدارة المسجد وعمل الأوقاف الإسلامية.

 


مستوطنون

المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

الاحتلال

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