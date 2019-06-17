مستشار بجيش ليبيا: تنظيم الإخوان انتهى ولا مكان لعملاء قطر وتركيا فى بلادنا

كتب أحمد جمعة

قال العقيد بلعيد الشيخى المستشار فى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إن تنظيم الإخوان قد انتهى فى ليبيا للأبد، مؤكدا أنه لا مكان لعملاء قطر وتركيا فى الأراضى الليبية، مشيدا بدور القبائل الليبية والشخصيات الوطنية الداعمة للجيش الوطنى الليبى فى معركة تحرير طرابلس.

وأكد الشيخى فى كلمة له فى لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة الليبية فى محاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، أن الجيش الليبى يحارب الإرهاب والعصابات الإجرامية والمليشيات فى العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن ليبيا لن تقبل بأى يكون للإخوان تواجد فى الأراضى الليبية فى ظل تعويل تركيا وقطر على مشروع الإخوان، لافتا إلى مشروع الإخوان فى ليبيا قد انتهى بشكل كامل فى الأراضى الليبية.