سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 12:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

مستشار بجيش ليبيا: تنظيم الإخوان انتهى ولا مكان لعملاء قطر وتركيا فى بلادنا

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:48 ص
مستشار بجيش ليبيا: تنظيم الإخوان انتهى ولا مكان لعملاء قطر وتركيا فى بلادنا القوى الوطنية الليبية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال العقيد بلعيد الشيخى المستشار فى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إن تنظيم الإخوان قد انتهى فى ليبيا للأبد، مؤكدا أنه لا مكان لعملاء قطر وتركيا فى الأراضى الليبية، مشيدا بدور القبائل الليبية والشخصيات الوطنية الداعمة للجيش الوطنى الليبى فى معركة تحرير طرابلس.
 
وأكد الشيخى فى كلمة له فى لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة الليبية فى محاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، أن الجيش الليبى يحارب الإرهاب والعصابات الإجرامية والمليشيات فى العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن ليبيا لن تقبل بأى يكون للإخوان تواجد فى الأراضى الليبية فى ظل تعويل تركيا وقطر على مشروع الإخوان، لافتا إلى مشروع الإخوان فى ليبيا قد انتهى بشكل كامل فى الأراضى الليبية.

وأوضح أن ليبيا سيحكمها شعبها وستحرر البلاد من قبضة الإرهابيين وجماعات الإخوان والقاعدة والجماعات المتطرفة، لافتا إلى أن الجيش الوطنى الليبى ماض فى معركته ضد الإرهاب والتطرف.

 


ليبيا

القوى الوطنية الليبية

مكافحة الارهاب

جهود القوات المسلحة

الاخوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة