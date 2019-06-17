سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 10:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مستشار الأمن القومى الأمريكى: مستعدون للحوار وللرد الانتقامى على استفزازات إيران

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:27 م
مستشار الأمن القومى الأمريكى: مستعدون للحوار وللرد الانتقامى على استفزازات إيران مستشار الأمن القومى للبيت الأبيض جون بولتون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مستشار الأمن القومى للبيت الأبيض جون بولتون، إن الولايات المتحدة على استعداد للحوار مع المسئولين الإيرانيين لتخفيف التوترات، غير أنها مستعدة كذلك للقيام بعمل انتقامى ضد الاستفزازات الإيرانية، لافتا إلى إمكانية إرسال قوات إضافية إلى المنطقة فى غضون الأيام المقبلة.

وكشف بولتون، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، عن أن التقارير الاستخباراتية على مدى الشهر الماضى حذَّرت من هجمات خفية فى الشرق الأوسط وجنوب آسيا تنفذها جهات تعمل لحساب إيران، بما فى ذلك جماعات "قوة القدس"، ومنفذون من الاستخبارات الإيرانية وغيرهما، مشيرا إلى أن قوة القدس تعتبر جزءا من قوات الحرس الثورى الإيرانى.

ووصف بولتونن الوضع الراهن فى الأزمة الإيرانية بأنه بات "بالغ الخطورة"، مضيفا "استراتيجية الأمن القومى تصنف إيران باعتبارها واحدة من أبرز أربع تهديدات تواجهها الولايات المتحدة التى يتعين عليها ضمان توافر القدرات الكفيلة بردع تلك التهديدات والأنشطة التى تتهدد حياة ومصالح الأمريكيين وكذلك السوق العالمى للنفط".

وأكد مستشار الأمن القومى الأمريكى، أن الإيرانيين سيرتكبون خطئًا فادحًا لو ساورهم الشك فى مدى تصميم الرئيس الأمريكى على تحقيق ذلك، مضيفا أن بلاده تشعر بالقلق الشديد من تلك الجماعات ومن الفرق الشيعية المسلحة فى العراق والحوثية فى اليمن، منوها إلى أن الأخيرة تشكل تهديدات للتجارة فى البحر الأحمر ولأهداف فى السعودية ولأفراد ومصالح أمريكية فى العراق ومنطقة الخليج العربى وخليج عمان وأفغانستان.

وأشار إلى أن الإيرانيين يتصرفون كما لو أنهم لا يخشون القدرات الأمريكية، مضيفا أن هناك مشكلات اقتصادية عميقة فى إيران نتيجة إنهاء الرئيس ترامب للاتفاق النووى وإعادة فرض العقوبات على إيران.

وأوضح أن الرئيس الأمريكى على استعداد للحوار مع إيران على أن تكون قد تخلت عن تطوير الأسلحة النووية وسائر الأنشطة "الخبيثة" التى تقوم بها، لافتا إلى أن ترامب لن يتفاوض إلا فى هذه الحالة، ومشبها ذلك بموقفه من الحوار مع كوريا الشمالية.

 


الملف النووى الايرانى

مستشار الامن القومى الامريكى

الملف النووى الكورى

دونالد ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مباشر قطر: إيران تستعجل المواجهة العسكرية عبر استهداف ناقلات النفط

الإثنين، 17 يونيو 2019 08:26 م

الرئيس الفرنسى يأسف لإعلان إيران بشأن تخصيب اليورانيوم ويدعو للحوار

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:36 م

البيت الأبيض: يجب مواجهة ابتزاز إيران النووى بزيادة الضغط الدولى

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:20 م

رويترز: إيران تعتقل عملاء للمخابرات الأمريكية

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:24 م

بريطانيا: سننظر فى كل الخيارات إذا انتهكت إيران التزاماتها النووية

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:58 م

إسرائيل تحث على فرض مزيد من العقوبات على إيران إذا تجاوزت حد التخصيب

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:28 م

ألمانيا تحث إيران على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووى

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بيان النيابة العامة حول وفاة محمد مرسي العياط: تحدث فى المحكمة لمدة 5 دقائق قبل رفع الجلسة للمداولة.. سقط مغشيا عليه داخل القفص.. الكشف الطبي المبدئي أكد عدم وجود إصابات.. وصل المستشفى متوفيا الساعة 4 و50 دقيقة

بيان النيابة العامة حول وفاة محمد مرسي العياط: تحدث فى المحكمة لمدة 5 دقائق قبل رفع الجلسة للمداولة.. سقط مغشيا عليه داخل القفص.. الكشف الطبي المبدئي أكد عدم وجود إصابات.. وصل المستشفى متوفيا الساعة 4 و50 دقيقة

عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب"

عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب"

"التعليم" تعلن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا

"التعليم" تعلن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا

السيسى لمجتمع الأعمال البيلاروسى: النقلة النوعية التنموية تعكس إرادة مصر

السيسى لمجتمع الأعمال البيلاروسى: النقلة النوعية التنموية تعكس إرادة مصر

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة