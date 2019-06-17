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مساعد الرئيس الروسى يجرى مباحثات مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:24 م
مساعد الرئيس الروسى يجرى مباحثات مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية وزيرة خارجية كوريا الجنوبية - أرشيفية
أ ش أ

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بحث مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف، اليوم الاثنين، بموسكو، مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج هوا، العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع فى شبه الجزيرة الكورية.

وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، التقى بنظيرته الكورية الجنوبية، فى وقت سابق من اليوم، داعيا كوريا الجنوبية للانضمام إلى خارطة الطريق الروسية الصينية المشتركة لتسوية الوضع فى شبه الجزيرة الكورية.

يُذكر أن وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تقوم حاليا بزيارة رسمية إلى موسكو، حيث بحثت آفاق تطوير العلاقات بين موسكو وسيؤول فى مختلف المجالات، وكذلك الوضع فى شبه الجزيرة الكورية وغيرها من قضايا السياسة العالم.

 

 

 


الخارجية الروسية

الخارجية الكورية الجنوبية

العلاقات الروسية الكورية

وزير الخارجية الروسى

سيرجى لافروف

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