مسئول روسى: موسكو مستعدة للتفاعل مع البرلمان الأوروبى المنتخب حديثا

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قال مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبى فلاديمير تشيجوف، إن بلاده مستعدة للتفاعل مع البرلمان الأوروبى المنتخب حديثا، متوقعا استئناف التعاون البرلمانى عاجلاً أم آجلاً.

وأضاف تشيجوف، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستى"، "لم تكن نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا، فهذه النتائج كانت متوقعة"، مؤكدا أن بلاده مستعدة للعمل مع البرلمان الأوروبى الجديد.

يُذكر أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف كان قد أعلن فى وقت سابق من الشهر الجارى أن الدول الأوروبية القوية أدركت أن سياسة الكراهية لروسيا تؤدى إلى نتائج عكسية، موضحا أن هذا ينعكس فى قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن البرلمانيين الروس.

وكانت لجنة النظام الداخلى للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أصدرت فى وقت سابق قراراً بمنح الوفد البرلمانى الروسى صلاحيات للمشاركة فى الدورة الصيفية فى يونيو الجارى، يُشار إلى أن موسكو علَّقت فى عام 2017 دفع اشتراكاتها المالية فى مجلس أوروبا بسبب عدم مشاركة وفدها فى عمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك لحرمانه من عدد من الحقوق المهمة بعد أحداث عام 2014 فى أوكرانيا وفى شبه جزيرة القرم.