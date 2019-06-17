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مرصد الإفتاء يدين مقتل 30 شخصًا فى هجمات انتحارية بنيجيريا

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:15 م
مرصد الإفتاء يدين مقتل 30 شخصًا فى هجمات انتحارية بنيجيريا مرصد الإفتاء
كتب لؤى على

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أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إدانة شديدة سلسلةَ الهجمات الانتحارية التي شهدتها نيجيريا، اليوم الإثنين، ما أدى إلى مقتل نحو 30 شخصًا وإصابة العشرات في الهجمات التى وقعت شمال شرق نيجيريا.
 
وحذر مرصد الإفتاء في بيانه، من تصاعد الهجمات والعمليات الإرهابية ووتيرة أعمال العنف في نيجيريا خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل تزايد الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية وغيرها من التنظيمات والجماعات الإرهابية.
 
وأشار مرصد الإفتاء إلى رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.
 
كما أشار مرصد الإفتاء إلى أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتكرر للأبرياء والآمنين في العالم يبرهن على الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان ولا تعرف سوى لغة الدمار والخراب.
 
وأوضح مرصد الإفتاء أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة تعمل على استغلال ضعف المعرفة الدينية لدى الكثير من سكان القرى والبلدات الأفريقية النائية لنشر المناهج المتطرفة، وتلقين أهل تلك البلدات المعتقدات المتشددة التي تحقق أهداف التنظيم، وتسهم في تزويد الجماعات والحركات بالكثير من العناصر الانتحارية، وتضمن للتنظيم استمرار الحاضنة الشعبية والإمداد البشرى.
 
ودعا مرصد الإفتاء المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.
 
 

 


دار الافتاء

داعش

مرصد الافتاء

نيجيريا

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