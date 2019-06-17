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مدير برنامج الغذاء العالمى يحذر من احتمال تعليق المساعدات فى اليمن هذا الأسبوع

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:27 م
مدير برنامج الغذاء العالمى يحذر من احتمال تعليق المساعدات فى اليمن هذا الأسبوع ديفيد بيزلى مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة - أرشيفية
رويترز

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حذر ديفيد بيزلى مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة، مجلس الأمن، اليوم الاثنين، من احتمال البدء فى تعليق المساعدات الغذائية فى اليمن تدريجيا هذا الأسبوع بسبب تحويل المساعدات لأغراض غير المخصصة لها وغياب استقلالية العمل فى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ودعا الحوثيين إلى تنفيذ اتفاقيات للسماح لبرنامج الغذاء العالمى بالعمل بشكل مستقل، وقال بيزلى، للمجلس، "إذا لم نتلق هذه التأكيدات، فسنبدأ تعليق المساعدات الغذائية تدريجيا، وعلى الأرجح قرب نهاية هذا الأسبوع، وإذا بدأنا التعليق، فسنواصل برنامجنا لتغذية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل والأمهات الجدد".

 


مجلس الامن الدولى

برنامج الغذاء العالمى

المساعدات الانسانية لليمن

جماعة الحوثى الارهابية

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