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محافظ مطروح يوجه بعدم توصيل المرافق للمبانى الغير ملتزمة بلون موحد للواجهات

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:29 م
محافظ مطروح يوجه بعدم توصيل المرافق للمبانى الغير ملتزمة بلون موحد للواجهات جانب من الاجتماع
مطروح – حسن مشالي

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وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، لشركتى الكهرباء ومياه الشرب، بعدم توصيل مرافق للمبانى الجديدة إلا بعد التزام أصحابها بالاشتراطات والدهانات الخاصة بتطبيق قانون اللون الموحد للواجهات.

وطالب محافظ مطروح، خلال الاجتماع التنفيذى الذى عقده، اليوم الاثنين، بدراسة ومراجعة كافة مطالب الخطة الاستثمارية المقبلة مع إدارة التخطيط والمتابعة، بما يحقق المصلحة العامة ويخدم المواطنين، مشيراً إلى أن نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية، فى كافة القطاعات الخدمية تتم بمعدلات عالية، مشدداً على  ضرورة تأكد اللجان الفنية، من استلام الأعمال بجودتها الفنية المتعاقد عليها، مع متابعة رؤساء المدن لتنفيذ واستلام وتشغيل كافة المشروعات والأعمال.

وشدد محافظ مطروح، على ضرورة الإسراع فى حصر كافة الأصول غير المستغلة، لتعظيم الموارد الاقتصادية للمحافظة، وتنفيذ سلطة القانون كأولوية فى استعادتها، مع عمل حملات تفتيش على القرى السياحية المخالفة، بالإضافة إلى سرعة حصر جميع المباني المخالفة، وتفعيل لجنة مسميات الشوارع لتحديد الأماكن بدقة.

وأكد "الغرابلى" أن التعدى على مياه الشرب، تعد قضية أمن قومى، وسيتم التصدى بكل حسم، وتكثيف حملات إزالة التعديات على طول خط المياه الرئيسى، وتحمل  كل رئيس مدينة وقرية على طول الطريق الساحلى، مسئولية حماية خط مياه الشرب وعدم التعدي عليه، مع مخاطبة وزارة الإسكان بشان تشغيل محطة الرميلة 3 بطاقة 12 ألف متر مكعب يوميا، والتوجيه لشركة المياه بالإعلان عن الاستجابة لشكوى المواطنين ورصد الجهود والخدمات اليومية لتوصيل المياه للمواطنين.

 

 


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