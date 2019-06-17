محافظ كفر الشيخ: تزويد 55 مركز شباب بشاشات كبيرة لعرض بطولة الأمم الافريقية

كفر الشيخ - محمد سليمان

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، تأمين أماكن شاشات عرض مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019م، مع الدكتور أحمد الجنزورى، مدير فرع هيئة الإسعاف بكفر الشيخ، ضمن استعدادات المحافظة بشاشات عرض في شوارع المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتوفير أماكن مزودة بشاشات عرض لمشاهدة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، تم تجهيز 55 مركز شباب ونادى، بالإضافة إلي معسكر الشباب ببلطيم، حيث تم وضع أجهزة تليفزيونية وشاشات عرض وداتا شو، لكي يتمكن أعضاء مراكز الشباب وكافة الأهالي من متابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف المحافظ، أن المراكز الشبابية والأندية المتاح بها مشاهدة كأس الأمم الأفريقية هى أندية: كفرالشيخ وسخا ومطوبس وقلين ودسوق، أما مراكز الشباب فهى، الرياض وكفر الشيخ وبلطيم ودسوق وقلين وبيلا وبلنكومه وشباس عمير، والحلمية والمعمورة والقليعة والمناوفة وقبريط ومنية الإشراف وأبو دراز وسنهور المدينة وشباس الشهداء ومحلة أبو علي وأبو مندور وحازق ومنشأة عباس وإصلاح شالما ودمرو والشخلوبة، وسيدي نصر وإسحاق ومنية المرشد، ومركز شباب عمرو بمطوبس وبرنبال ومعدية مهدي وخان الجني، والجزيرة الخضراء وخليج بحري، وخليج قبلي والقني، والدهر والسعادة وبني بكار وبرج مغيزل وزغلول أبو زيد، والشهابية ومعسكر شباب مصيف بلطيم وأبو طبل.