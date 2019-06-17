محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تستضيف مؤتمر عالمى للسياحة الصحية سبتمبر المقبل

كتبت آمال رسلان

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن شرم الشيخ سوف تستضيف فى سبتمبر القادم المؤتمر العالمي للسياحة الصحية والذي تستمر أعماله لمدة ثلاث ايّام، لافتا إلى أنه سيكون منصة تجمع عددا من وزراء السياحة الصحية بالدول الإفريقيةً، مشيرا إلي أنه جارى تشكيل اللجان المختصة للتجهيز للمؤتمر.

وأوضح اللواء فودة، أن السياحة الصحية هو المصطلح الحديث للمؤتمر القادم، حيث يشمل السياحة العلاجية والاستشفاء البيئي وسياحة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعقد اللواء فودة اليوم اجتماعا تحضيريا بالقاهرة لـ"مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية في مصر"، وحضر اللقاء التحضيرى الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، واللواء طبيب عصام القاضي مقرر المؤتمر، والخبير السياحي والمنسق العام للمؤتمر، والدكتور عمر صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، بالإضافة إلي حضور عدد كبير من المستثمرين والأطباء والمشاركين بالمؤتمر وممثلي لعدد من الوزرات.