محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول فى الثانوية العامة بــ240 درجة

بورسعيد - محمد فرج

أعلن الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان اعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام لهذا العام.

وقال وكيل الوزارة لـ"اليوم السابع" إن تنسيق القبول سيكون من 240 درجة بجميع المدارس الثانوى العام ببورسعيد، و220 درجة لمدارس قرى الجنوب "بحر البقر"، والغرب "المناصرة و"الجرابعة" و"الديبة".

وأضاف نبوى أن مدارس الثانوى سوف تتلقى طلبات الإلتحاق للطلاب الناجحين من المرحلة الإعدادية من يوم الأحد المقبل وعلى مدار أسبوعين.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اعتمد نتيجة الشهادجة الإعدادية للعام الدارسى 2019/ 2018 بنسبة 80.55%، حيث تقدم لأداء الإمتحان 11 ألفًا و92 طالبًا موزعين على 65 لجنة وبلغ عدد الناجحين 8893 طالبًا.