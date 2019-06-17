محافظ القليوبية: هيئة الجودة إحدى ركائز تطوير التعليم

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، خلال المؤتمر الدولى السادس لجودة التعليم بعنوان "بين التخطيط الدولي.. والتنفيذ الإقليمي"، بأحد فنادق القاهرة، أن المؤتمر يستهدف تبادل الخبرات بين كافة الخبراء فى العالم لتعزيز دور الهيئة ويناقش التدويل ودور جودة التعليم فى أفريقيا وفى العصر الرقمى، ونأمل أن يكون خطوة حقيقية لإصلاح التعليم، حيث إن تطوير التعليم العالى إحدى ركائز بناء الإنسان المصرى وهو التوجه الذى تسعى القيادة السياسية للعمل على النهوض به، حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم خلال فترة الرئاسة الحالية ببناء الإنسان.

وأشار المحافظ، إلى أن التعليم هو أساس كل عمليات التنمية وبدونه لا نجاح للخطط التطوير ولا التنمية فى مصر.

وجاء المؤتمر بحضور الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية ضمان جودة التعليم والاعتماد، وممثلين عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بوزارة التعليم العالي، وخبراء التعليم العالى على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.

وأكد المحافظ، أن ما تقوم به وزارة الأوقاف يعد نموذجًا واقعيًا شديد التميز لتطبيق مفهوم الجودة الشاملة، مضيفا أن مجهودات وزارة الأوقاف تحقيق تطبيقى لقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه"، فهو تطبيق للأقوال بالأفعال .

وقالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة، إن تحقيق جودة التعليم مسئولية جماعية بين شتى الأطراف وضمان جودة التعليم لغة عالمية مشتركة لإنتاج جيل مؤهل قادر على البناء، مضيفة أن الهيئة اتساقا مع توجهات القيادة السياسية تحركت فى عدة مسارات تكاملية لتطوير التعليم، وعلى الصعيد المحلى تعد الهيئة شريكا استراتيجيا فى إصلاح جودة التعليم فى مصر، اتفاقا مع رؤية مصر 2030، ونشر ثقافة الجودة فى المجتمع وتأهيل المؤسسات للاعتماد من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وتحقيق العدالة بين المؤسسات فى شتى الجمهورية.

وأضافت، أنها حرصت على التعاون ونقل الخبرة المصرية فى الجودة إلى الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن فى عام 2018 حصلت الهيئة على الاعتراف العالمى للتعليم الطبى لمدة عشر سنوات، وهذا يضع التعليم المصرى على الخريطة العالمية.