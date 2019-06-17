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محافظ القليوبية: شاشات عرض بالميادين ومراكز الشباب لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:27 م
محافظ القليوبية: شاشات عرض بالميادين ومراكز الشباب لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية،أنه تقرر وضع شاشات عرض بكل ميادين مدن المحافظة، استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث تم توفير 93 مركز شباب مستعده للمشاهدة الجماعية واستقبال الجماهير،وذلك استعدادا لاستقبال العرس الكروى الأكبر فى مصر كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأضاف المحافظ،أنه حدث تاريخى هام لابد من الاحتفال به،وتوفير كل سبل متابعة أهالى القليوبية للبطولة فى أى مكان، موضحا أنه سيتم فتح جميع مراكز الشباب والنوادى أمام الجماهير للاستماع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيراً إلى أن المنتخب المصرى قادر على إحراز البطولة.

ومن ناحيته أكد الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية،أنه عقد عدة اجتماعات مع مديرى الإدارات الفرعية للتأكيد على استعدادات مراكز الشباب بالقليوبية لاستقبال الجماهير المصرية لمشاهدة المباريات والتى تنطلق من ستاد القاهرة الجمعة 21 يونيه بين مصر وزيمبابوى.

وأضاف "الصبروط"،على ضرورة استعداد المراكز بشاشات عرض عملاقة أو تلفزيونات كبيرة تصلح للمشاهدة الجماعية واستقبال الجماهير، مشيرا إلى أنه فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القليوبية وشركة الاتصالات لتوفير 8 شاشات عملاقة بمراكز الشباب، وقد تم ترشيح المراكز بواقع مركز شباب فى كل إدارة، تشجيعا للجماهير على دعم منتخب مصر فى البطولة. 

وأضح،أنه يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية .

 

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أماكن تواجد شاششات عرض بطولة كأس أمم أفرييقا

 

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أماكن تواجد شاششات عرض بطولة كأس أمم أفرييقا
 
WhatsApp Image 2019-06-17 at 12.50.37 PM
أماكن تواجد شاششات عرض بطولة كأس أمم أفرييقا
 

 

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أماكن تواجد شاششات عرض بطولة كأس أمم أفرييقا
 
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أماكن تواجد شاششات عرض بطولة كأس أمم أفرييقا
 

 

 

 


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